Единственный случай за всю историю футбола. Стадион 'Ацтека' установит уникальное достижение чемпионатов мира

Футбольные фанаты могут знать не так много о Мексике и ее игроках, но точно слышали о легендарном стадионе "Ацтека". Арена фантастических разгромов и невероятных спортивных событий уже через полторы недели станет единственной, которая принимала три матча-открытия ЧМ и единственной, которая в принципе увидит три Мундиаля. Что надо знать о стадионе перед началом соревнований и чем он может удивить сегодня? Рассказывает OBOZ.UA.

60 лет и несколько реконструкций

Всего неделю назад легендарная "Ацтека" отметила 60 лет своего создания. Заложили ее в 1961 году как место для проведения олимпийских соревнований, но в конце концов на окраине города Мехико появилась площадка для полноценного проведения футбольных соревнований. За это время там были товарищеские матчи и турнирные этапы, боксерские поединки и огромные концерты. При хороших условиях можно разместить более 120 тысяч человек. Их каждый раз становится больше, ведь за все время своего существования стадион прошел аж 5 различных реконструкций! Кстати, сегодня он имеет новое название – спонсорское "Эстадио Банорте".

И вот когда стало известно, что Мексика будет принимать ЧМ-26, встал вопрос об очередном обновлении. Ремонт длился 2 года, там уложили новое поле, установили современные звуковые системы и мониторы, а на трибунах должно быть удобнее. Есть улучшения по безопасности, работы журналистов и систем проверки на входе. По требованию организаторов, официальным названием будет "Mexico City Stadium". В обычный день рядом с ареной можно впасть в депрессию: не совсем новые дома, ямы на дорогах, торговцы домашней едой и иногда мусор. Но в день игр и особенно внутри атмосфера уничтожает все остальные впечатления.

Арена держит рекорд континента по количеству болельщиков на официальных играх и он держится почти с начала создания арены. 119 тысяч 853 зрителей были на товарняке между Мексикой и Бразилией в 1968 году. Но в 2026 году ФИФА обещает суперконтроль за покупкой билетов, да и цены на отдельные игры космические. Так что, рекорда посещаемости не будет?

"Ацтека" будет принимать открытие ЧМ. Третий раз за свою историю

Это единственный стадион ЧМ-26, который ранее принимал матчи Мундиалей – турниры 1970 и 1986 годов. Самая первая игра была у Мексики против СССР, сыграли по нулям. 40 лет назад играли Болгария и Италия, тоже ничья, но 1:1. Теперь будет игра Мексики против Южной Африки. ФИФА называет это место коллизеем мирового футбола, ведь здесь играли в свое время Пеле, Марадона, Мюллер, Бекенбауэр, Жаирзиньо, Чарльтон, Бэнкс... В июне к списку легенд мы сможем смело добавить еще несколько легенд и их уникальные истории.

Легенды "Ацтеки"

Именно здесь были Рука Бога, Матч века и Гол века. О них знают все, даже те, кто только начинает погружение в футбольную вселенную. Четвертьфинал Аргентины против Англии 1986 года. Марадона прыгает на высокий мяч над голкипером и переправляет мяч мимо вратаря Питера Шилтона. Судья этого не заметил, тогда повторов нормальных еще не было, не то чтобы VAR. На пресс-конференции Диего сказал, что гол был забит "немного головой и немного рукой Бога". Тот гол вывел латинскую сборную вперед. И если на стадионе под палящим солнцем еще были какие-то скептики, то в их адрес Марадона высказался уже через три минуты – он подхватил мяч на своей половине, обыграл 5 английских игроков, пролетел к чужим воротам, отправил голкипера в турне в другом направлении и закатил в пустые. В одной игре, всего за три минуты произошло два ключевых события для футбольной истории. Да, Англия отыгралась, но одним голом и просто не смогла выжать из себя больше.

А чуть позже Аргентина вышла в финал. Роскошная игра против Германии (ФРГ), в которой было много драматизма, но не превзошла игру века. Марадона, Энрике, Руджери и Батиста сошлись на поле с одной стороны против Маттеуса, Якобса, Эдера и Румменигге с другой. Латинцы смогли забить на 23 и 56 минутах, они смело повели игру, но европейцы отыгрались за какие-то 7 минут второго тайма. 82 минута начиналась со счета 2:2, пока за дело не взялся герой Аргентины. Гениальный пас Марадоны вывел Бурручагу на удар и на 84 минуте он завершил игру со счетом 3:2. Второй раз за 8 лет и надолго после Аргентина стала чемпионом мира.

Тот самый Матч столетия датирован 1970 годом, когда был такой себе романтический футбол, много атак и страсти. Там все вспоминают полуфинал Италия - ФРГ. Команды обменялись голами в основное время, когда немцы сравняли под свисток. А вот в экстратаймах началось безумие: 5 мячей за 30 минут, где итальянцы едва вырвали победу, а Бекенбауэр доигрывал с травмой плеча из-за лимита замен. Возле "Ацтеки" сегодня установлена мемориальная доска в честь той игры.

На этом стадионе будет только 6 игр

В два прошлых ЧМ "Ацтека" была местом стартовых игр и затем принимала финалы. В этот раз будет иначе: на ней только третье подряд открытие, тогда как финал ЧМ-26 будет в Нью-Йорке. Именно в Мехико пройдет стартовая игра Мексика - Южная Африка, вынесенная на отдельный день, 11 июня, и время достаточно удобное для просмотра в Киеве, начало матча в 22:00 (13:00 по местному времени). Следующими будут групповые встречи Мексики с Чехией и Узбекистана с Колумбией. На этом все относительно огромного этапа квартетов, дальше "Ацтека" будет принимать игры 1/16 и 1/8. Жаль, что для такой величественной и исторически важной арены выделили только 6 матчей.