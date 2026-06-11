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Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу
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Одна из хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года Мексика принимает команду ЮАР в первом поединке мундиаля, к которому впервые в истории допустили сразу 48 участников. Матч-открытие первенства планеты состоится уже в четверг, 11 июня.

Встречу принимает легендарный стадион "Ацтека". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МЕКСИКА – ЮАР

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Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

Впереди матч Мексика – ЮАР. Эксперты GGBET считают, что преимущество имеют хозяева. Их победу оценивают с коэффициентом 1,42, тогда как ЮАР – с коэффициентом 9,09. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

ГДЕ СМОТРЕТЬ МЕКСИКА – ЮАР

Официальным транслятором турнира в Украине является видеоплатформа MEGOGO. Прямой эфир из Мехико состоится на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в Т2 и кабельных сетях.

СУДЬИ НА МЕКСИКА – ЮАР

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет бразилец Вилтон Сампайо. Ему будут помогать соотечественники на линиях Бруно Пирес и Бруно Бошилья. Роль четвертого рефери исполнит парагваец Хуан Габриэль Бенитес.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить колумбиец Николас Галло.

Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу
Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МЕКСИКА – ЮАР

Мексика: Рангель – Санчес, Монтес, Васкес, Галлардо, Лира, Гутьеррес, Альварадо, Фидальго, Хинонес, Хименес.

ЮАР: Уильямс – Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоена, Адамс, Аполлис, Зване, Мореми, Фостер.

Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

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