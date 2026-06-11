Мексика – ЮАР: все подробности матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

Одна из хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года Мексика принимает команду ЮАР в первом поединке мундиаля, к которому впервые в истории допустили сразу 48 участников. Матч-открытие первенства планеты состоится уже в четверг, 11 июня.

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Ацтека". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МЕКСИКА – ЮАР

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Впереди матч Мексика – ЮАР. Эксперты GGBET считают, что преимущество имеют хозяева. Их победу оценивают с коэффициентом 1,42, тогда как ЮАР – с коэффициентом 9,09. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

ГДЕ СМОТРЕТЬ МЕКСИКА – ЮАР

Официальным транслятором турнира в Украине является видеоплатформа MEGOGO. Прямой эфир из Мехико состоится на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в Т2 и кабельных сетях.

СУДЬИ НА МЕКСИКА – ЮАР

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет бразилец Вилтон Сампайо. Ему будут помогать соотечественники на линиях Бруно Пирес и Бруно Бошилья. Роль четвертого рефери исполнит парагваец Хуан Габриэль Бенитес.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить колумбиец Николас Галло.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МЕКСИКА – ЮАР

Мексика: Рангель – Санчес, Монтес, Васкес, Галлардо, Лира, Гутьеррес, Альварадо, Фидальго, Хинонес, Хименес.

ЮАР: Уильямс – Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоена, Адамс, Аполлис, Зване, Мореми, Фостер.

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