Когда и где смотреть 'Интер' – 'Барселона': расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов

Миланский "Интер" сыграет на своем поле с каталонской "Барселоной" в ответном полуфинальном противостояния нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Интригующий поединок представителей первенств Испании и Италии состоится во вторник, 6 мая.

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Встречу легендарный стадион "Джузеппе Меацца" он же "Сан-Сиро". Стартовый свисток арбитра из Польши Шимона Марчиняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Милана состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Прогноз на матч "Интер" – "Барселона" называет фаворитом команду гостей. Ставки на победу каталонцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех миланцев достигают уровня 3,00.

В первом поединке в Барселоны команды выдали феерические 3:3, причем каталонцы пропустили гол уже на 31-й секунде. "Интер" потерял своего лучшего бомбардира и капитана Лаутаро Мартинеса. "Барса" также испытывает серьезные кадровые трудности, но у нее ожидается возвращение польского звездного форварда Роберта Левандовски.

Как сообщал OBOZ.UA, после первых полуфинальных матче Лиги чемпионов был определен главный претендент на победу в турнире.

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