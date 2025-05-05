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Когда и где смотреть "Интер" – "Барселона": расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Когда и где смотреть 'Интер' – 'Барселона': расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов

Миланский "Интер" сыграет на своем поле с каталонской "Барселоной" в ответном полуфинальном противостояния нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Интригующий поединок представителей первенств Испании и Италии состоится во вторник, 6 мая.

Видео дня

Встречу легендарный стадион "Джузеппе Меацца" он же "Сан-Сиро". Стартовый свисток арбитра из Польши Шимона Марчиняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть "Интер" – "Барселона": расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Милана состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Когда и где смотреть "Интер" – "Барселона": расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов
"Барселона" сыграла с "Интером" вничью 3:3

Прогноз на матч "Интер" – "Барселона" называет фаворитом команду гостей. Ставки на победу каталонцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех миланцев достигают уровня 3,00.

Когда и где смотреть "Интер" – "Барселона": расписание трансляций битвы за финал Лиги чемпионов

В первом поединке в Барселоны команды выдали феерические 3:3, причем каталонцы пропустили гол уже на 31-й секунде. "Интер" потерял своего лучшего бомбардира и капитана Лаутаро Мартинеса. "Барса" также испытывает серьезные кадровые трудности, но у нее ожидается возвращение польского звездного форварда Роберта Левандовски.

Как сообщал OBOZ.UA,  после первых полуфинальных матче Лиги чемпионов был определен главный претендент на победу в турнире.

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