Шедевр на 31-й секунде и автогол вратаря: обзор матча 'Барселона' – 'Интер' в полуфинале Лиги чемпионов

Перестрелка "Барселоны" и "Интера" в первом полуфинале Лиги чемпионов – вау! Это тот случай, когда каждое взятие ворот претендует на гол тура, а фанаты получили сумасшедшее удовольствие. Чем нас поразил триллер на 6 голов? OBOZ.UA разбирает матч до косточек.

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Стартовые составы

"Барселона": Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.

"Интер": Зоммер, Думфрис, Бастон, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.

Первый тайм. Футбол, который мы так ждали

Не успели еще нагреться мышцы футболистов, как Щенсны вытаскивал мяч из сетки ворот. 31 секунда! Как и в случае "Арсенала", это тотальный провал защиты. Многовато пространства для Дюмфриса, очень много свободы для Тюрама – роскошный гол пяткой. Такой удар уже с первых минут показал, с какой легкостью "Интер" относится к матчу, несмотря на бешеное давление трибун.

Инициативу держали миланцы, хозяева долго не могли навязать нужное им развитие событий даже несмотря на статистическое доминирование. В защите команда Индзаги была классической: очень плотно и очень низко, чтобы не дать никому выйти на оперативный простор для удара. Больше всего приложился к обороне в первом тайме Мхитарян – он встречал соперников первым, оставляя время защитникам занять правильные позиции.

И какой же классный второй гол! Простая подача с углового, но опять пространство – Дюмфрису дали возможность сложиться и пробить вратаря красивейшим ударом в упор в падении. Рафинья, Кубарси, Мартинес и Кунде просто смотрели футбол – просмотр для них получился дорогостоящим, когда "Интер" вырвался вперед на 2 гола.

"Барселона" чуть не получила удар по Ямалю – тот травмировался на разминке, но смог выйти на поле. Отсутствие главного креативщика едва не поставило под угрозу план Флика, хотя его и так пришлось переписывать из-за быстрых голов. Ламина крепко встречали еще у бровки: преимущественно Димарко вместе с Бастони охотились на левую ногу вингера. Лишь однажды Димарко забыл о своем футболисте – и юноша получил место на прорыв. Бастони не успел пойти на перехват, а Ямаль пробивает в своем классическом стиле и оставляет Зоммера еще одним зрителем. 1:2.

Ближе к последним 15 минутам игра перешла в новую стадию: "Интер" показал максимум своих стартовых возможностей, истощился и нуждался в паузе, тогда как злая "Барса" стремилась забивать еще. Скорости блау-гранас были столь велики, что Тюрам с Мартинесом даже не возвращались, хотя раньше змеи закрывались всем составом на схеме 5-3-2. Давление перевесило – уставшие от постоянной защиты миланцы дали сопернику провести идеальную комбинацию. Торрес показал свое традиционное спящее празднование - именно такой усыпленной от постоянной работы была оборона "Интера". 2:2.

Фантастический первый тайм со взрывным отрезком итальянцев и не менее ярким камбеком каталонцев – это то, чего мы ждали от полуфинала Лиги чемпионов. Неожиданная травма Кунде послужила поводом перестроить тактические элементы игры, ведь большинство мячей на Ямаля доставлял именно француз. Дальше это сыграет свою роль, ведь включится и левый фланг Рафиньи. "Интеру" не хватало Павара, который бы дал первый пас на форварда не только после стандартов. Отсутствие нескольких футболистов основы с обеих сторон сделало матч непредсказуемым и полным нового шарма.

Второй тайм. Дополнительные голы для красивой игры.

После перерыва произошли еще 2 вынужденные замены: у гостей травмировался Мартинес, а вот Мартин у хозяев ушел отдыхать из-за плохой игры. Отдых, кстати, неплохо повлиял на "Интер", который иначе вкладывался в развитие атаки и бросал вперед почти всех: на 49-й минуте против 4 футболистов "Барсы" массированно бежали сразу 8 игроков змей. Правый фланг работал исключительно на Дюмфриса и прострел с фланга был классный, но Димарко нерабочей ногой запустил мяч гораздо выше цели.

Во втором тайме каталонцы очень свободно чувствовали себя на чужой половине, особенно Рафинья и Педри. Флик нашел ключ к этой ультразащите и им регулярно кто-то пользовался. Поспособствовал этому фактически отказ от низкого блока в каждый миг игры, Индзаги теперь строил стратегию на быстрых контратаках и стандартах. Простая подача Чалханоглу – Дюмфрис перепрыгнул Ольмо, а Щенсни потерял позицию и имеем 2:3.

Не найдется столько места в тексте, чтобы разобрать каждый гол этого фантастического матча. У "Барселоны" не было особого плана на тайм – просто бить мяч в направлении ворот как можно чаще. Рафинья именно так и сделал, мощный выстрел залетел рикошетом от Зоммера. Жаль, что такие голы записывают как автогол – оскорбление и для полевого, и для вратаря. 3:3.

В последние 20 минут игра проходила по одинаково интенсивному сценарию: постоянно атакующая "Барса", подключение флангов, попытка удара или удар - "Интер" отбился и побежал в контратаку. Так или иначе атаку укротили и блау-гранас снова в атаке. Команда Флика парковалась на подступах к чужой штрафной все ближе и с каждой новой атакой итальянцы вынуждены были все плотнее и внимательнее закрывать свои ворота. Только Ямаль в этом матче пробил 3 перекладины - такие качели при бешеных скоростях просто не должны были завершаться победой какой-либо стороны.

3:3 – суперматч для болельщиков и игра нервов для фанатов этих двух команд. "Барселона" продемонстрировала, как важны индивидуальности; "Интер" показал мастер-класс по стандартам. Через неделю в Милане будет жарко как никогда и ни один из предсказателей не скажет нам, какой будет счет в том матче. В шаге от финала команды только почувствовали вкус крови.