Клуб УПЛ, выступавший в еврокубках, выселили с базы и выгнали со стадиона. Все сотрудники уволены

Футбольный клуб "Днепр-1" выселили с базы в Приднепровске, сообщает fcdnipro.com. Представители ПриватБанка уже приняли объект. Все сотрудники уволены, 19 июля территория будет пустая.

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По информации издания, точно также обстоит дело и с клубным стадионом "Днепр-Арена". Кроме этого остается задолженность перед клубным персоналом, который достигает уже 6 месяцев.

"Про состояние полей говорить не будем. Все умирает вместе с клубом" - утверждают журналисты.

"Днепр-1" должен был 4 августа стартовать в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против ЛНЗ (Черкассы). В прошлом году "Днепр-1" занял 4-е место в УПЛ и квалифицировался в еврокубки.

В квалификации Лиги Европы днепряне по сумме двух матчей уступили пражской "Славии" (0:3 и 1:1), вылетев в квалификацию Лиги конференций. Там украинцы проиграли также "Спартаку" из словацкой Трнавы (1:1, 1:2).

16 июля прошло онлайн-совещание клубов УПЛ, на котором голосовали по статусу "Днепра-1" в новом сезоне. "Кривбасс", ЛНЗ и "Рух" проголосовали против исключения "Днепра-1" из УПЛ, "Динамо" и "Шахтер" – воздержались. Остальные 10 клубов проголосовали за исключение "Днепра-1" из УПЛ.

Несколько дней назад УПЛ подтвердила, что обратилась в УАФ по вопросу отзыва аттестата "Днепра-1". Четырем клубам ПФЛ ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр") предлагают заменить "Днепр-1" в УПЛ.

Ранее OBOZ.UA рассказал все подробности ситуации вокруг днепровского клуба и чем запомнилась очередная футбольная команда города-миллионника.

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