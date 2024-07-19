Клуб УПЛ, выступавший в еврокубках, снялся с чемпионата из-за войны с Россией и ракетного обстрела, повлиявшего на 'моральное состояние' футболистов

Футбольный клуб "Днепр-1" отказался выступать в новом сезоне украинской Премьер-лиге. Руководства команды направило представителям УПЛ письмо, в котором сообщает, что снимается с соревнований.

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Основными причинами называются невозможность профинансировать свое участие в следующем розыгрыше турнира. Клуб акцентирует внимание на том, что регион, в котором он базируется, сильно пострадал от российской агрессии.

В письме говорится, что после ракетной атаки в ночь на 2 апреля 2024 года, в результате которой существенно пострадала спортивная база клуба, было сильно подорвано моральное состояние команды

"Руководство Общества с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб "Днепр-1" просит УПЛ и Общее собрание УПЛ, сохранить клубу профессиональный статус как это было сделано с пострадавшими клубами, чтобы иметь возможность выполнить свои контрактные обязательства перед клубами, а также перед персоналом с футболистами и возможность возобновить профессиональную деятельность Клуба в будущем", - говорится в письме, текст которого приводит UA-Football.

Отмечается, что речь о сохранении прописки в УПЛ не идет.

В пятницу, 19-го июля, состоится собрание УПЛ, на котором примут решение по исключению "Днепра-1" из числа участников турнира. Исполком будет рассматривать три предложения от УПЛ.

Приоритетным является вариант, согласно которому организаторы предложат провести мини-турнир между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым "Берегом" и "Эпицентром". Руководство ПФЛ уже провело опрос этих клубов и три из четырех ("Металлист 1925", "Левый Берег", "Эпицентр" выступают "за") Однако "Минай" – против.

Другие варианты: это стыковой матч между "Металлистом 1925" и "Минаем", а также выход "Миная" в УПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Днепр-1" должен был 4 августа стартовать в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против ЛНЗ (Черкассы). В прошлом году "Днепр-1" занял 4-е место в УПЛ и квалифицировался в еврокубки.

В квалификации Лиги Европы днепряне по сумме двух матчей уступили пражской "Славии" (0:3 и 1:1), вылетев в квалификацию Лиги конференций. Там украинцы проиграли также "Спартаку" из словацкой Трнавы (1:1, 1:2).

16 июля прошло онлайн-совещание клубов УПЛ, на котором голосовали по статусу "Днепра-1" в новом сезоне. "Кривбасс", ЛНЗ и "Рух" проголосовали против исключения "Днепра-1" из УПЛ, "Динамо" и "Шахтер" – воздержались. Остальные 10 клубов проголосовали за исключение "Днепра-1" из УПЛ.

Несколько дней назад УПЛ подтвердила, что обратилась в УАФ по вопросу отзыва аттестата "Днепра-1". Четырем клубам ПФЛ ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр") предлагают заменить "Днепр-1" в УПЛ.

Накануне "Днепр-1" выселили с базы в Приднепровске. Представители ПриватБанка уже приняли объект. Все сотрудники уволены, 19 июля территория будет пустая.

Ранее OBOZ.UA рассказал все подробности ситуации вокруг днепровского клуба и чем запомнилась очередная футбольная команда города-миллионника.

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