'Кличко? Это все фальш': экс-чемпион мира из РФ заявил, что украинец критикует Россию ради денег

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выдал очередной бред о том, что многие известные украинцы якобы лишь делают вид, что негативно относятся к РФ. Экс-боксер, который был известен своими выходами на ринг в нелепом образе солдата десантных войск, к которым он не имел никакого отношения, в частности, раскритиковал легендарного Владимира Кличко.

Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот назвал высказывания Кличко-младшего с осуждением военной агрессии России проплаченными и выгодными в моменте.

"Каждый имеет право высказаться, но мое мнение будет с мнением большинства наших людей. Его отношение к нам подпитано ненавистью, хоть и необоснованно. Это все фальшь и попытка подыграть своим спонсорам. Предполагаю, что в глубине души он думает по-другому. Видимо, Кличко выгодно сегодня говорить так. Господина Зеленского я вообще обсуждать не хочу. Это ненастоящий президент", – сказал Лебедев.

Ранее этот россиянин с нескрываемой завистью к украинскому суперчемпиону Александру Усика заявлял, что на него "найдется управа".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

