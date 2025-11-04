Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выразил уверенность в том, что Александру Усику (24-0, 15 КО) не удастся закончить карьеру без поражений. Россиянин, который известен своими выходами на ринг в нелепом образе солдата десантных войск, к которым он не имел ни малейшего отношения, при этом отметил высокий класс украинца.

Видео дня

Об этом Лебедев заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", комментируя полное доминирование Усика в супертяжелом дивизионе. Ярый Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что ждет поражения нашего суперчемпиона, которого назвал продуктом "школы бокса СССР".

"Очевидно, что Александр Усик является ярким примером высшей школы бокса. Именно, наверное, СССР. Я здесь скажу, что у него отличная работа ног. Мне с детства говорили, что нужно включать ноги и переднюю руку. Но говорить – одно, а делать – совсем другое. И вот Усик делает. И результат мы с вами видим. Вот работа ног – красота. Работа передней рукой, которой он создает себе площадку для дальнейшей атаки, тоже. Жаль, конечно, но и на него найдется управа. У нас спорт такой. Управа – в хорошем смысле. Редко кто заканчивал карьеру небитым", – сказал Лебедев.

Ранее у этого россиянина в буквальном смысле "подгорело" после того, как Усик в шутливой форме выразил желание стать президентом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик заявил о желании купить стадион в Крыму после того, как Украины освободит оккупированный полуостров от россиян.

