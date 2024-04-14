Киевское 'Динамо' установило исторический рекорд

Киевское "Динамо" стало первым клубом в истории украинской Премьер-лиги, которому удалось забить минимум один гол в 35 матчах подряд. Это достижение подопечные Александра Шовковского оформили в поединке 24-го тура УПЛ против "Александрии", в котором победили со счетом 1:0.

Последний раз столичная команда уходила с поля без забитого мяча в начале мая 2021-го. Встреча против "Мариуполя" завершилась нулевой ничьей. Победная голевая серия, которая продолжается и до сих пор, началась 9 мая 2021 года в игре с "Колосом" (3:0).

Предыдущий рекорд принадлежал донецкому "Шахтеру", который в 34 матчах подряд отмечался забитым мячом. Голевая серия длилась с 9 мая 2015 года ("Говерла", 7:3) до 17 сентября 2017 года ("Черноморец", 0:0).

Эта победа позволило столичной команде набрать 48 очков и выйти на второе место. От лидирующего "Шахтера" "бело-синих" отделяет один балл. "Горняки" свою игру 24-го тура против "Ворсклы" проведут в воскресенье, 14 апреля, в 13:00.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад "Динамо" сенсационно не смогло обыграть черкасский ЛНЗ в матче 25-го тура УПЛ. Коллектив Александра Шовковского на поле клубного стадиона довольствовался лишь ничейным исходом – 1:1.

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