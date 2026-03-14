'Киев-Баскет' победил 'Днепр' и вышел в финал Кубка Украины

Киев-Баскет одержал победу в матче 1/2 финала Кубка Украины по баскетболу, победив действующего обладателя трофея Днепр — 69:66.

Сценарий этого матча полностью оправдал кубковый статус. Игра получилась очень близкой и напряженной. Днепр лидировал большую часть игрового времени до большого перерыва, а киевляне перехватили инициативу во второй половине матча, получив максимальные 9 очков преимущества в середине четвертой четверти.

Днепр смог сократить отставание и сравнять счет, но решающим стало попадание Михаил Бублика: защитник столичного клуба реализовал, как оказалось, победный трехочковый за 40 секунд до конца основного времени встречи. Киев-Баскет устоял и победил Днепр, выбив из розыгрыша действующего обладателя трофея.

Лучшим игроком матча стал защитник Киев-Баскета Егор Сушкин. Разыгрывающий столичного клуба, который набрал 16 очков еще до большого перерыва, набрал 30 очков, сделал 7 подборов и 5 передач, а его рейтинг эффективности составил 30 баллов. Сушкин реализовал в этом матче 5 из 12 трехочковых, а также стал автором блок-шота Станиславу Тимофеенко, который атаковал из-за периметра на овертайм. У Днепра лучшим игроком стал Станислав Тимофеенко, у которого 18 очков и 9 подборов (РЕ 20).

В финале Киев-Баскет сыграет против победителя второго полуфинала, в котором встретятся Прикарпатье-Говерла и Запорожье.

Кубок Украины. Мужчины, 1/2 финала

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Днепр — Киев-Баскет 66:69 (22:20, 15:16, 10:13, 19:20)

Днепр: Тимофеенко 18 + 9 подборов + 2 блок-шота, Сипало 7, Горобченко 6 + 3 передачи, Дубоненко 3, Бондарчук 3 — старт, Загреба 12, Конев 8 + 6 подборов + 2 перехвата, Колдомасов 4 + 3 передачи, Закурдаев 3, Сорочан 2

Киев-Баскет: Сушкин 30 + 7 подборов + 5 передач + 1 блок-шот - 5 потерь, Бублик 13, Клевзуник 13 + 7 подборов + 2 перехвата, Смитюх 4, Карпюк 4 + 8 подборов — старт, Сандул 4 + 6 подборов, Романица 1, Бур 0, Малич 0