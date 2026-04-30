Определился чемпион Суперлиги GGBET

БК "Днепр" выиграл у "Киев-Баскета" во втором матче финала Суперлиги GGBET и в третий раз подряд и в четвертый раз в истории стал чемпионом Украины. Поединок на паркете столичного ДС "Венето" завершился со счетом 50:60. "Днепр" выиграл финальную серию 2:0.

Стоит отметить, что "Київ-Баскет" обновил антирекорд текущего сезона по результативности за одну четверть. Киевская команда набрала всего 3 очка во второй четверти, не реализовав ни одного броска с игры за этот отрезок.

Предыдущий худший показатель также принадлежал "Київ-Баскет": 26 апреля в игре с тем же соперником команда записала на свой счет 4 очка за четверть.

Напомним, что Днепр открыл счет в финальной серии Суперлиги GGBET, одолев на домашней площадке Киев-Баскет со счетом 78:70.

