'Днепр' победил 'Киев-Баскет' в первом матче финала Суперлиги GGBET. Видео

Днепр открыл счет в финальной серии Суперлиги GGBET, одолев на домашней площадке Киев-Баскет со счетом 78:70.

Днепр получил преимущество на старте матча и не дал ни секунды лидерства гостям. Киевлянам удалось сравнять счет в конце третьей четверти, но хозяева площадки вернули себе преимущество и в четвертой десятиминутке довели матч до победы. Точку в матче точным трехочковым на последней минуте поставил Максим Закурдаев, который установил окончательный счет игры.

Днепр имел преимущество по очкам в трехсекундной (42:26) и сыграл более глубокой ротацией — 10 игроков получили 10 минут и более (29:17 по очкам игроков скамейки запасных в пользу Днепра).

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко, который выйдя в старте, за 25 минут набрал 17 очков, сделал 6 перехватов и 5 передач (РЭ 24). У киевлян 18 очков в актив записал Егор Сушкин, 14 и 12 очков соответственно набрали бигмены Максим Сандул и Ярослав Карпюк.

Второй матч серии до двух побед команды сыграют в Киеве 30 мая в 18:15.

Суперлига GGBET. Финал, матч №1

Днепр, СК Шинник

Днепр — Киев-Баскет 78:70 (25:16, 19:22, 15:15, 19:17)

Днепр: Горобченко 17 + 6 перехватов + 5 передач, Сорочан 10, Сипало 10 + 5 подборов, Закурдаев 8, Тимофеенко 4 + 6 подборов + 4 перехвата - 4 потери, Конев 11 + 3 передачи - 3 потери, Загреба 9 + 4 передачи - 3 потери, Колдомасов 4, Бондарчук 3, Дубоненко 2

Киев-Баскет: Сушкин 18 + 7 передач + 3 подбора + 3 перехвата - 6 потерь, Сандул 14 + 4 подбора, Смитюх 8 + 6 передач, Бублик 7, Клевзуник 6 + 6 подборов — старт, Карпюк 12, Романица 5, Малич 0, Колаволе 0