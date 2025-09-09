Друзья, признаюсь, было приятно узнать, что мое интервью со знаменитой украинской гимнасткой, олимпийской чемпионкой, двукратной обладательницей Кубка мира, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой вызвало у вас интерес.

В него вошли не все вопросы, которые я задал своей собеседнице. Предлагаю вашему вниманию еще восемь моих вопросов.

- У тебя необычное имя – Стелла по-латыни означает "звезда".

- После того, как я родилась, моя мама три месяца думала, какое же имя мне дать. Бабушки, дедушки, папа с самого моего появления на свет постоянно маму спрашивали: "Ну когда ты ее назовешь?" - "Когда подберу подходящее имя", - отвечала мама. И подобрала.

- У гимнастов есть характерная фраза: "если ты встал утром и у тебя ничего не болит, значит, ты умер".

- Каждая гимнастка знает, что такое боль. За годы выступлений у меня ломалась рука, нога, получала другие серьезные травмы, которые требовали довольно продолжительного лечения. Но это все надо было просто выдержать. Не испугаться, не дать страху захватить тебя, хотя бы одну клеточку твоего мозга.

- Рассказывали, у твоего тренера Владимира Ивановича Куксы была своя "фармакологическая подготовка" на основе натуральных продуктов.

- Да, он ходил на базар, покупал изюм, мед, лимоны, черную смородину. Все это пропускал через мясорубку, клал в банку, заливал соком. Это было лучше всяких фирменных энергетических напитков. Мне нравилось. Этот напиток быстро восстанавливал силы.

- Твой любимый вид спортивной гимнастики?

- Опорный прыжок. А вот недолюбливала бревно и брусья.

- Свой первый Кубок мира Захарова завоевала в июне 1979 года в Токио.

- Первый Кубок мира состоялся в 1975 году в Лондоне. Триумфально в Англии выступила Людмила Турищева. Она победила в многоборье и на каждом снаряде, став первой обладательницей Кубка мира.

Япония принимала четвертый Кубок мира. В нашей команде выступали еще Нелли Ким и Мария Филатова. Я стала абсолютной чемпионкой, а также завоевала еще три медали: "серебро" в опорном прыжке и в вольных упражнениях, уступив первенство именитой румынке Наде Комэнеч, а на брусьях у меня была "бронза".

Второй же Кубок мира я завоевала в Торонто. Кроме "золота" в многоборье в Канаде добавила в свою коллекцию еще две награды: победила в опорном прыжке и заняла второе место на вольных упражнениях.

- 23 июля 1980 года 17-летняя Стелла Захарова стала олимпийской чемпионкой.

- Этот день никогда не забуду. 16 лет Украина ожидала олимпийскую награду в спортивной гимнастике. Их было сразу две на Играх-1980. На пьедестал поднялся и Богдан Макуц.

- Утверждают, Стелла Захарова всегда приветливая, дружелюбная, отзывчивая, добрая. Встречала ли ты в своей жизни людей с недобрым сердцем?

- К сожалению, встречала, и довольно часто. Уверена, такие люди встречаются не только в жизни Стеллы Захаровой. Но людей с добрым сердцем я, считаю, все же на порядок больше. "Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей". Это сказал Дидро. Пытаюсь этому следовать.

- В 2002 году в столичном Дворце спорта прошел первый международный турнир "Кубок Стеллы Захаровой", в котором участвовали представители 14 стран. Турнир стал традиционным, популярным. В нем принимали участие и будущие участники Олимпийских игр. Какой из турниров тебе, как организатору, запомнился больше всего?

- Запомнились все турниры. С каждым годом увеличивалось количество стран-участниц. Гимнастам нравилась атмосфера, в которой проходил турнир. Он собирал полные трибуны, много детей было среди зрителей. Турнир транслировало телевидение. Он получил высокую оценку от руководства Международной федерации гимнастики. Проклятая война с путинской Россией заставила "Кубок Стеллы Захаровой" взять тайм-аут. Но, верю, турниры возобновятся, ведь они – праздник спортивной гимнастики.