Катастрофа в Лиге чемпионов. Уже на этой неделе Англия может потерять в турнире сразу 6 клубов – почему так

9 команд в еврокубках, 6 в Лиге чемпионов – и все могут вылететь одновременно! Это не просто для красивого слова, это реальность, которую англичане создали себе сами на прошлой неделе. Ни одной победы в ЛЧ заставили обсуждать, а возможно вытянуть катастрофу на приемлемый уровень. Все ли представители Туманного Альбиона будут дальше позориться перед домашними трибунами? Рассказывает OBOZ.UA.

Как произошла катастрофа?

Провал феерический. Сразу 2 команды пострадали в три мяча, и если "Челси" сам дал Кварацхелии пространство для маневров (5:2), то "Сити" и его 3:0 от "Реала" (точнее, Вальверде) выглядели сумасшедшим хаосом. "Тоттенхэм", который влетел от "Атлетико" 5:2, может и не принимать матрасников – счет мог быть 10+, если бы испанцы сами не расслабились раньше финального свистка. "Ливерпуль" должен был бы знать, какая требовательная и сложная атмосфера в Турции, но против "Галатасарая" провел не менее ужасный матч, хотя и уступил легче всех, только в 1 гол.

"Ньюкасл" долго отбивался от "Барселоны" (1:1), чтобы в конце относительно скучный поединок стал огненным, но сороки упустили свое преимущество с чистым пенальти на 96-й минуте. "Арсенал" стал единственным клубом, который спас свой результат. "Байер" прибил лидера АПЛ и тоже пострадал от пенальти, еще один 1:1 в ЛЧ. Канониры, естественно, нашли кому дать пробить: максимальный уровень неудобства ощутил и Хаверц, и весь немецкий стадион.

И это мы еще не говорим о других еврокубках. В Лиге Европы было 2 команды, едва выиграла только "Астон Вилла", 1:0 над "Лиллем", а "Ноттингем" влетел "Мидтьюланну". Тогда как в Лиге конференций единственный клуб – "Кристал Пэлас" – провел сухой ничейный матч против АЕКа, хотя команда с отрывом является фаворитом соревнований. Прошлая неделя для Англии была катастрофической везде. Добила настроение всех англичан УЕФА: в сборной тура нет никого даже от "Ньюкасла", фактически лучшей команды АПЛ на прошлой неделе. Более того, в одиннадцатку добавили сразу восемь их обидчиков.

Половина уже не проходит дальше. Так говорит математика

В сети активно распространяют собственные прогнозы и невероятные сценарии, как должен сложиться ответный матч, чтобы каждая из 6 английских команд ЛЧ прошла дальше. Приступил к работе и суперкомпьютер: Opta проанализировала, что 8% пар, который одна из команд выиграла в 3+ гола, в конце концов выигрывала другая команда. Но статистика неумолима.

"Тоттенхэм" – одна из худших команд АПЛ прямо сейчас, которая имеет лишь 3% на проход дальше. Учитывая то, что впереди у них ключевая битва за выживание в лиге против "Ноттингема", Тудор и его антикризисный менеджмент должен выбрать одно направление, потому что европейская сказка завершается надолго. "Ньюкасл" тянет в прогнозах только ничья, потому что даже так суперкомпьютер в Барселоне от них особо многого не ждет.

А вот "Манчестер Сити" имеет наибольшие шансы отыграть мадридский разгром. 16% симуляций говорят, что Гвардиола найдет подход к подопечным и настроит их на английскую ремонтаду. Для "Челси" столько же возможностей нет, отыграть с ПСЖ 3 пропущенных есть лишь 7% вероятности. "Ливерпуль" держит золотую середину, где сохраняет 51% на выживание против Осимхена и компании. "Арсенал", по мнению супермашины, имеет 77%, чтобы выбить "Байер" и продолжить движение. Интересно, что канониры, несмотря на все, остаются фаворитом ЛЧ – 28% на выигрыш и 46% на финал. Тогда как действующий обладатель уханя едва насобирал 10% на защиту титула.

Но камбэки в ЛЧ были. Роскошные

Самое интересное, что в большинстве сногсшибательных камбэков так или иначе участвовала "Барселона". Прежде всего вспоминается тот самый камбэк "Ливерпуля", когда мерсисайдцы проиграли 3:0 на выезде, а затем дома феноменально отыгрались 4:0. Сама "Барселона" тоже создавала фейерверки – с проигрыша ПСЖ 4:0 в 2017-м дома получилось 6:1. Через год "Рома" тоже играла с блау-гранас и отыгралась – с 4:1 в 3:0 и проход дальше. Что интересно, все эти камбэки были на своем поле. Сразу 5 английских клубов ставят лайк этому факту.

Поддержка будет у всех, кроме "Ньюкасла"

Надо вспомнить о расписании, потому что спасать катастрофу будет легче всем, кроме сорок. 5 клубов Англии будут играть ответ дома, тогда как "Ньюкасл" отправляется в Барселону. Все остальные в Лиге чемпионов будут проводить домашние игры. Это несколько сотен тысяч фанатов, очень злых фанатов, от которых требуется сильная поддержка. Приедут и иностранцы, особенно из Испании и Франции. Аэропорты Англии на этой неделе будут дышать футболом. Главное, чтобы потом никто не перепутал стадионы на 500 километров, как уже было с фанатом "Барселоны" в прошлый вторник.

Когда и где смотреть матчи?

Лига чемпионов возвращается уже завтра: ответные матчи пройдут во вторник и среду. "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Челси" играют завтра, игры "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" запланированы на середину недели. Все игры покажет MEGOGO. Нас ждет действительно уникальный этап: 6 английских клубов в ЛЧ буквально стоят в шаге от одновременного вылета уже на стадии плей-офф. Фантастика.