Канчельскис заявил, что "Фетисов и Роднина – порядочные люди", и получил ответку в сети

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис положительно высказался о работе Ирины Родниной и Вячеслава Фетисова в Государственной думе. Он отметил, что лично общался с обоими и считает их порядочными людьми.

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"Могу говорить только про тех, с кем общался. Фетисов и Роднина – порядочные люди. Они говорят правильные вещи. Да, может, они не доходят до наших руководителей, но это уже второстепенно", – сказал Канчельскис в интервью Sport24.

По словам бывшего футболиста, он позитивно относится к деятельности Родниной и Фетисова в Госдуме. Канчельскис также заявил, что депутаты помогали ему и поблагодарил их за вопросы, которыми они занимались.

Отдельно Канчельскис высказался о критике Родниной. "Если Роднину критикуют, значит, уважают и боятся", – сказал он.

Высказывания Канчельскиса вызвали издевку от своих соотечественников. Пользователи обратили внимание на его слова о том, что заявления депутатов могут не доходить до руководителей. Один из комментаторов назвал эту фразу "шедевральной", другой написал: "То есть он хочет сказать, что бояре хорошие, а царь плохой?"

Другие пользователи усомнились в оценке работы Родниной и Фетисова. "А что порядочная Роднина сделала, сидя в думе с 2007 года?" – написал один из них. Еще один комментарий был посвящен фразе Канчельскиса о страхе и уважении: "Страх и уважение это не одно и тоже".

Некоторые пользователи высмеяли и слова о том, что Роднину критикуют из-за уважения и страха. В комментариях эту фразу назвали одной из "золотых цитат" Канчельскиса.

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