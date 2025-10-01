Канадский хоккеист сломал россиянина во время матча. Видео

Предсезонная встреча НХЛ между "Оттавой" и "Монреалем" превратилась в настоящий хаос. На льду арены в Квебеке произошло сразу четыре драки, команды суммарно заработали 150 минут штрафа, а кульминацией стало силовое действие против российского новичка "Канадиенс" Ивана Демидова.

Видео дня

В середине третьего периода форвард "Оттавы" Ник Казинс наотмашь ударил Демидова клюшкой по рукам. Россиянин, до этого оформивший две результативные передачи и ставший третьей звездой матча, покинул площадку, испытывая сильную боль. Судьи наказали Казинса лишь двухминутным удалением.

Главный тренер "Монреаля" Мартен Сан-Луи резко раскритиковал действия соперника: "Это ни к чему. Это выставочная игра, обе команды готовятся к долгому сезону. Я не думаю, что в таких матчах должно быть место подобным ударам", – сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

"Канадиенс" разгромили "Оттаву" со счётом 5:0, отличившись трижды в большинстве. Главными зачинщиками массовых потасовок стали братья Арбер и Флориан Джекаи, которые дважды дрались между собой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!