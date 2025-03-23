Появилась видео, что делала Дерюгина с Онофрийчук перед выступлением. Украинка вышла и выиграла Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье

16-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук одержала победу в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье. Она набрала 116,100 балла и оставила позади титулованную итальянку Софию Раффаэли, которая заняла второе место с результатом 115,000. Бронза досталась представительнице Узбекистана Тахмине Икромовой (111,650).

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Перед выступлением с обручем главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина помогала юной спортсменке подготовиться – она тщательно разминала ей руки, слегка подергивая и похлопывая по ним. После этого Онофрийчук перекрестилась и уверенно отправилась на ковер выполнять свою программу.

В итоге украинская гимнастка за обруч заработала наивысшую оценку – 30,200 балла. Кроме того, Таисия получила 28,200 балла за выступление с мячом, 28,600 за булавы и 29,160 за ленту.

Во время церемонии награждения под гимн Украины молодая гимнастка не смогла сдержать эмоций.

В многоборье также участвовали две другие украинки – Полина Карика и Анастасия Икан. Однако в этот раз им не удалось побороться за медали – Карика стала седьмой, а Икан заняла десятое место.

Напомним, на предыдущем этапе Гран-при в эстонском Тарту Онофрийчук и Карика оформили двойной подиум, а затем завоевали еще семь медалей в отдельных финалах.

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