Камера подсмотрела, что делает Магучих перед соревнованиями. Видео

Прославленная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих произвела настоящий фурор у болельщиков перед стартом перед стартом чемпионата Украины в помещении. Камера зафиксировала подготовку мировой рекордсменки в прыжках в высоту в легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

Видео дня

На опубликованном видео видно, как Магучих разминает суставы и мышцы, а заметив съемку, продолжает упражнения со своей фирменной улыбкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Ярослава Магучих выиграла национальное первенство с результатом 1,96 м. Такую же высоту преодолела Юлия Левченко, однако уступила по количеству попыток и получила "серебро". "Бронза" досталась Ирина Геращенко, которая недавно вернулась в сектор после декретного отпуска.

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 начала выступление с отметки 1,90 м, когда в борьбе оставались Магучих, Левченко, Геращенко и Екатерина Табашник. При попытке взять 1,90 м Табашник получила тяжелую травму, из-за чего турнир приостановили на 15 минут, после чего 31-летнюю уроженку Харькова вынесли из зала на носилках.

17 января, Магучих выиграла во Львове мемориал Алексея Демьянюка с результатом 2,03 м, установив рекорд турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!