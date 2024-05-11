Камбосос минимально проиграл Ломаченко в австралийском Перте на церемонии взвешивания. Видео

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) минимально перевесил австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Торжественная церемония взвешивания состоялась в Перте за сутки до боя.

Весы под нашим соотечественником показали 61,18 кг.

Вес 30-летнего уроженца Сиднея оказался 60,89 кг.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе (до 135 фунтов / 61,235 кг) состоится 12 мая в Австралии.

В Украине битву можно будет бесплатно посмотреть страницах Top Rank в Youtube и Facebook. Начало в 5:00 по киевскому времени.

Отметим, что во время финальной пресс-конференции и боксеры устроили настоящую зрительную битву, которая длилась более трех минут.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. А в России потребовали вернуть украинцу его чемпионские пояса.

Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Позже появилось видео из тренировочного лагеря Камбососа, где висит флаг России.

Как сообщал OBOZ.UA, на третьем году полномасштабного вторжения Ломаченко так и не назвал Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!