Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередным мерзким и агрессивным заявлением об отношениях России с Украиной и Европой. Бывший биатлонист из-за недопуска к Олимпиаде-2026 Александра Большунова раскритиковал "энергетическое перемирие" и призвал "бомбить все".

Такое шовинистическое и абсолютно аморальное мнение Тихонов выразил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот возмутился недостаточной кровожадностью России, а также пожаловался, что представители РФ после второй мировой войны "превратились в шестерок".

"Еще раз повторю, что надо поступать, как американцы. Мы после Великой Отечественной Войны превратились в шестерок, вот что самое страшное. Надо бомбить и брать все, что необходимо для благосостояния России и всего российского народа. Как это делает Трамп вопреки всем законам. А мы все ходим с протянутой рукой и уговариваем, какие они плохие и какие мы хорошие. Какое энергетическое перемирие? Это 10 шагов назад. Великая ядерная держава. Это позор", – сказал в патриотичном угаре Тихонов.

Ранее этот фанатик войны и убийств пожаловался на то, что над Россией "просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

