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"Какая мерзость!" Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Какая мерзость!' Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек жестко высказался в адрес западных политиков, которые продолжают бездействовать в отношении России. Олимпийский чемпион Нагано-98 резко отреагировал на слова Владимира Мединского, который цинично посмеялся над требованием Украины вернуть депортированных детей в нашу страну.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил лидерам стран Евросоюза и президенту США Дональду Трампу о том, что Россия совершает геноцид украинцев, но не несет за это ответственности.

"Какая мерзость!" Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми
"Какая мерзость!" Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

"Россия совершает геноцид украинских детей, а российский переговорщик даже насмехается над этим. Какая мерзость! Это одно из худших военных преступлений, за которое ответственных должны судить в Гааге. Что говорят по этому поводу лидеры ЕС? А как насчет Дональда Трампа? Мы должны обеспечить долговременный мир в Европе", – отметил Гашек.

"Какая мерзость!" Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

Отметим, что накануне во время мирных переговоров в Стамбуле Украина передала российским оккупантам список из более 300 детей, которых потребовала вернуть в свои семьи. В ответ Мединский назвал это "шоу для европейских бабушек".

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Отметим, что Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Также он поделился мнением о том, когда закончится война в Украине

"Какая мерзость!" Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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