'Какая мерзость!' Легенда спорта отреагировал на насмешки Мединского над украинскими детьми

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек жестко высказался в адрес западных политиков, которые продолжают бездействовать в отношении России. Олимпийский чемпион Нагано-98 резко отреагировал на слова Владимира Мединского, который цинично посмеялся над требованием Украины вернуть депортированных детей в нашу страну.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли напомнил лидерам стран Евросоюза и президенту США Дональду Трампу о том, что Россия совершает геноцид украинцев, но не несет за это ответственности.

"Россия совершает геноцид украинских детей, а российский переговорщик даже насмехается над этим. Какая мерзость! Это одно из худших военных преступлений, за которое ответственных должны судить в Гааге. Что говорят по этому поводу лидеры ЕС? А как насчет Дональда Трампа? Мы должны обеспечить долговременный мир в Европе", – отметил Гашек.

Отметим, что накануне во время мирных переговоров в Стамбуле Украина передала российским оккупантам список из более 300 детей, которых потребовала вернуть в свои семьи. В ответ Мединский назвал это "шоу для европейских бабушек".

Отметим, что Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Также он поделился мнением о том, когда закончится война в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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