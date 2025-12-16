Российский спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил уверенность в том, что украинские футболисты значительно превосходят по уровня индивидуального мастерства представителей РФ. Сотрудник пропагандистского телеканалу "Матч ТВ" отметил, что после развала СССР в двух страна выбрали кардинально разный подход к развитию вида спорта №1.

Видео дня

Такое мнение Орлов озвучил в интервью порталу Sport24. По словам представителя подконтрольного Кремлю СМИ, сейчас в России нет и близко игроков, которые по уровню могли бы конкурировать с украинцами. В качестве явного примера он привел игру защитника Ильи Забарного.

"После СССР мы пошли таким путем, что государство поддерживает команды, а в Украине, как только они стали свободными, все команды стали частными. В начале они мало зарабатывали. А вот киевское "Динамо" и "Шахтер" имеют условия, как у "Зенита" и "Спартака". Украинский футбол такой, что ребята там более техничные в работе с мячом, у них все время есть футболисты. Сейчас все они в каждом клубе замечательно играют. Защитник Забарный играет в "ПСЖ"! У нас таких по уровню игроков нет", – сказал Орлов.

До этого бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов заявил, что сборная Украины "порвет в Москве" россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ раскрыли реакцию Европейского футбольного союза (УЕФА) на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юниоров к соревнованиям.

