'Нас Украина порвет в Москве': в России устроили истерику после фиаско сборной РФ по футболу

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов жестко высказался в адрес сборной России после поражения от чилийцев и ничьи с Перу в товарищеском матче. Эксперт выразил уверенность в том, что на сегодняшний день команда Валерия Карпина не способна составить конкуренцию на международной арене соперникам хорошего уровня.

Об этом Бубнов заявил в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу". По его словам, нынешний наставник национальной сборной страны-агрессорки не достоин ее возглавлять, а его подопечные сегодня не смогут даже сыграть в ничью с представителями Украины и Грузии, в составе которых много игроков европейских топ-чемпионатов.

"На сегодняшний день нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия. Да, с Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли? А как Армения сыграет с нами? Тяжелый вопрос, да?! С такой игрой мы вообще на чемпионат мира бы не попали, если бы не было санкций. Особенно с нулевым тренером!" – сказал Бубнов.

Ранее тренер сборной Чили Николас Кордова после уверенной победы над сборной России со скрытой иронией высказался о теоретическом приглашении команды Валерия Карпина на Кубок Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

