'Как так можно играть?' Украинский тренер уничтожил 'Шахтер' за матч с поляками в Лиге конференций

Известный украинский тренер Олег Федорчук жестко раскритиковал футболистов донецкого "Шахтера" за игру в матче с польским "Лехом" в 1/8 финала Лиги конференций. Экс-наставник симферопольской "Таврии" особо подчеркнул бездарность атаки "горняков", которые за 90 минут нанесли лишь один удар в створ.

Об этом Федорчук заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Опытный специалист также обратил внимание на то, что подопечные Арды Турана не справились со шведским форвардом "Леха" Микаэлем Ишаком, который забил в ворота "горняков" все три мяча своей команды в противостоянии.

"На фоне этого шведа все игроки "Шахтера" выглядят субтильными. Конечно, отразилась на игре "Шахтера" потеря двух ключевых центральных защитников Матвиенко и Бондаря и одного из ведущих хавбеков Марлона Гомеса. Нельзя так играть команде, которую едва ли не главным претендентом на победу в Лиге конференций считают, по крайней мере у нас на родине. Только на один удар в створ ворот игроки "Шахтера" наработали за 90 с плюсом минут, на один! Как так можно играть?" – сказала Федорчук.

Отметим, что украинская команда обыграла поляков и в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с нидерландским АЗ.

