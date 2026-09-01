Как сборная Украины по баскетболу забила почти 100 очков и обыграла Черногорию в отборе ЧМ-2027: видео лучших моментов

Мужская сборная Украины добыла вторую подряд победу на финальном этапе отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2027 года. После того, как в минувшую пятницу "сине-желтые" обыграли в Риге Грецию, они уверенно переиграли на выезде Черногорию – 98:89.

Видео дня

Наша команда уверенно контролировала игру с первых секунд. Лишь в начале третьей четверти черногорцы сумели выйти на одно очко вперед, однако гости тут же своим рывком заставила оппонентов расстаться с надеждой на два заработанных пункта в турнирную таблицу.

Лучшим в составе украинцев стал защитник Святослав Михайлюк, который набрал 23 очка, а также сделал шесть подборов и четыре ассиста. По 15 пунктов заработали центровой Дмитрий Скапинцев и разыгрывающий Александр Ковляр.

Вашему вниманию лучшие моменты победной игры команды Айнарса Багатскиса в Подгорице.

Важно отметить, что после этой победы сборная Украины вышла на чистое первое место в отборочной группе І, имея по результатам двух раундов квалификации шесть побед в восьми матчах. Три лучшие команды секстета получат путевки на первенство планеты в Катар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!