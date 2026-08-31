Украина обошла Испанию и вышла на первое место в группе отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу блестяще стартовала в решающем раунде квалификационного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса, которые выступают в группе I. добыли две важнейшие победы – сначала обыграли Грецию, а затем не оставили шансов Черногории.

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Благодаря этому и результатам первого раунда, которые перенесли на нынешний этап, наша команда вышла на первое место в группе. Украинцы обошли главных фаворитов раунда испанцев. "Фурия роха" потерпела два поражения от португальцев и греков и уступила лидерство нашим соотечественникам.

Украинцев теперь ждут еще четыре матча, а их шансы отобраться на чемпионат мира в Катаре существенно выросли. Свои следующие поединки команда Багатскиса проведет в ноябре. Три лучшие команды группы получат путевки на первенство.

Календарь матчей группы I

26 ноября 2026 года

Черногория – Испания

Португалия – Украина

Греция – Грузия

29 ноября 2026 года

Испания – Греция

Украина – Черногория

Грузия – Португалия

26 февраля 2027 года

Португалия – Испания

Греция – Украина

Черногория – Грузия

1 марта 2027 года

Испания – Черногория

Украина – Португалия

Грузия – Греция

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