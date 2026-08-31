Украина обошла Испанию и вышла на первое место в группе отбора на ЧМ-2027 по баскетболу
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Мужская сборная Украины по баскетболу блестяще стартовала в решающем раунде квалификационного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса, которые выступают в группе I. добыли две важнейшие победы – сначала обыграли Грецию, а затем не оставили шансов Черногории.
Благодаря этому и результатам первого раунда, которые перенесли на нынешний этап, наша команда вышла на первое место в группе. Украинцы обошли главных фаворитов раунда испанцев. "Фурия роха" потерпела два поражения от португальцев и греков и уступила лидерство нашим соотечественникам.
Украинцев теперь ждут еще четыре матча, а их шансы отобраться на чемпионат мира в Катаре существенно выросли. Свои следующие поединки команда Багатскиса проведет в ноябре. Три лучшие команды группы получат путевки на первенство.
Календарь матчей группы I
26 ноября 2026 года
Черногория – Испания
Португалия – Украина
Греция – Грузия
29 ноября 2026 года
Испания – Греция
Украина – Черногория
Грузия – Португалия
26 февраля 2027 года
Португалия – Испания
Греция – Украина
Черногория – Грузия
1 марта 2027 года
Испания – Черногория
Украина – Португалия
Грузия – Греция
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!