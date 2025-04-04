'Как обычно у нас в стране': Степаненко оценил провал сборной Украины в матче с Бельгией

Сборная Украины разгромно проиграла команде Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций из-за физической неготовности после изнурительного первого поединка. Игроки "сине-желтых", которые выступают в национальном первенстве страны, не привыкли проводить интенсивные встречи в течении трех-четырех дней.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу журналиста Игоря Бурбаса выразил легендарный футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Многолетний капитан национальной команды также обратил внимание на то, что после победы в первом матче украинских футболистов в буквальном смысле носили на руках.

"В первом матче мы поймали кураж и комбинации. И, конечно, эйфория у нас, как обычно в стране, все пишут, как все хорошо, но я всегда боюсь второй игры. Вот всегда, сколько я в сборной, потому что я понимаю, как тяжело. Давайте вспомним уровень интенсивности в чемпионате Украины сейчас. Мы не вывозим играть через два дня на третий. Если через три на четвертый – еще нормально, если соперник – середняк", – сказал Степаненко.

Ранее вратарь сборной Украины Георгий Бущан со словами "меня списывают" пожаловался на тренера команды Сергея Реброва, который не стал вызывать игрока на матчи с бельгийцами.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций сказалось на положении Украины в мировом рейтинге.

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