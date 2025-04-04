'Меня списывают': вратарь сборной Украины пожаловался на Реброва

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан признался, что был разочарован отсутствием вызова в национальную команду на матчи Лиги наций с Бельгией. 30-летний голкипер саудовского "Аль-Шабаба" отметил, что, возможно, больше не входит в планы наставника "сине-желтых" Сергея Реброва.

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Об этом Бущан заявил в интервью авторской программе журналиста Игоря Цыганыка на его YouTube-канале. Футболист подчеркнул, что не задумывается о завершении карьеры и прекрасно себя чувствует в новом чемпионате, где его возраст воспринимается совершенно нормально.

"Когда я ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то я ехал. А сейчас... Не вызвали. Может, я просто уже старый для Украины? Не знаю. Меня понемногу списывают. Здесь я приехал, мне только 30 лет. Говорят, что у меня полкарьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. Чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. Насчет сборной, я очень-очень-очень расстроился", – сказал Бущан.

Отметим, что другой вратарь сборной Украины Андрей Лунин спровоцировал настоящую катастрофу в мадридском "Реале" после того, как получил травму.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций сказалось на положении Украины в мировом рейтинге.

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