Украина узнала, как фиаско с Бельгией отразилось на рейтинге ФИФА: какое место занимает команда Реброва

Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был представлен 3 апреля. "Сине-желтые" после двух матчей с Бельгией в плей-офф Лиги наций, остались на 25-й строчке среди всех мужских команд на планете.

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Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. В активе нашей команды, которая обыграла бельгийцев 3:1, а затем уступила 0:3, 1559.81 очков, что почти на пять больше, чем было в предыдущем варианте рейтинге. Любопытно, что место украинцев не меняется с октября минувшего года.

Сильнейшей командой мира продолжает оставаться сборная Аргентины. А вот на второе место поднялись испанцы, который опередили финалистов ЧМ-2022 французов. Также в топ-10 произошла рокировка Нидерландов и Португалии – "оранжевые" благодаря двум ничьим с Испанией в четвертьфинале Лиги наций вышли на шестую строчку.

Наибольший прогресс показала Мьянма, которая поднялась сразу на семь мест, и теперь идет 162-й. Канадцы же установили личный рекорд, занимая 30-ю позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте определились все соперники сборной Украины в отборочном турнире к ЧМ-2026. А искусственный интеллект дал точный прогноз на результаты нашей команды в квалификации к мундиалю.

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