"Как можно объяснить, что в Украине...?!" Магучих ответила на вопрос о своих главных соперницах

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих выразила уверенность, что невозможно назвать причину, почему ее главными соперницами являются австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон. По словам нашей соотечественницы, обе спортсменки заслужили самые высокие результаты своей работой.

Видео дня

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу sport-express.ua. 24-летняя мировая рекордсменка в прыжках в высоту подчеркнула, что в нашей стране также сильные спортсменки в данной дисциплине, что продемонстрировали результаты Игр в столице Франции.

"Это никак нельзя объяснить. Ведь у нас, в Украине, прыгуньи в высоту также сильны. Как можно объяснить тогда, что в Украине сильные прыжки?! Так сложилось, что две девушки из Австралии мощно прыгают. Напомню, на последних Олимпийских играх за медали боролись две австралийки и две украинки. И получился такой же подиум – австралийско-украинский. Мы с девушками стараемся общаться, поддерживать связь. Конечно, в секторе все более настроены именно на прыжки, на результат. А вот вне его сохраняем дружеские отношения", – сказала Магучих.

До этого Ярослава отказалась обсуждать свое фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 гола в японском Токио, которое вызвало шквал критики от украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала, что отец предлагал ей застраховать ноги. Также украинка рассказала, что на нее обрушились с оскорблениями после мирового рекорда в прыжках в высоту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!