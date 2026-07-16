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Кадырову прилетело бессрочное наказание от ФИФА

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Руководство 'Ахмата' заявило, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде.
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Международная федерация футбола (ФИФА) ввела бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов для грозненского "Ахмата". Руководство клуба заявило, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде.

Трансферные ограничения были наложены на клуб российской Премьер-лиги 14 июля. Информация о санкциях опубликована на официальном сайте ФИФА.

Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что причиной ситуации стали проблемы с перечислением солидарных выплат через клиринговый центр ФИФА. По его словам, клуб не может открыть необходимый счет из-за действующих санкционных ограничений.

Президент ФИФА Джанни Инфантино

Айдамиров заявил, что "Ахмат" неоднократно обращался в ФИФА с просьбой предложить механизм для урегулирования вопроса, однако, по его словам, организация не предоставила такого решения. Вместо этого на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

В "Ахмате" подтвердили, что намерены обратиться в CAS для обжалования решения международной федерации.

Для справки: футбольным клубом "Ахмат" владеет руководство Чеченской Республики, а его фактическим куратором и главным почетным президентом выступает глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров

Организационно-правовая форма клуба – некоммерческое партнерство, тесно связанное с государственными структурами Чечни и Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.

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