Кадырову прилетело бессрочное наказание от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов для грозненского "Ахмата". Руководство клуба заявило, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде.

Видео дня

Трансферные ограничения были наложены на клуб российской Премьер-лиги 14 июля. Информация о санкциях опубликована на официальном сайте ФИФА.

Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что причиной ситуации стали проблемы с перечислением солидарных выплат через клиринговый центр ФИФА. По его словам, клуб не может открыть необходимый счет из-за действующих санкционных ограничений.

Айдамиров заявил, что "Ахмат" неоднократно обращался в ФИФА с просьбой предложить механизм для урегулирования вопроса, однако, по его словам, организация не предоставила такого решения. Вместо этого на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

В "Ахмате" подтвердили, что намерены обратиться в CAS для обжалования решения международной федерации.

Для справки : футбольным клубом "Ахмат" владеет руководство Чеченской Республики, а его фактическим куратором и главным почетным президентом выступает глава региона Рамзан Кадыров.

Организационно-правовая форма клуба – некоммерческое партнерство, тесно связанное с государственными структурами Чечни и Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!