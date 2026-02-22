К чему приводит один неверный шаг на Олимпиаде-2026: в сети завирусилось видео с лыжной акробатики

На олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо 20 февраля произошел курьезный эпизод во время подготовки к соревнованиям по лыжной акробатике. Представитель сборной Норвегии оступился у края склона и на глазах у камер медленно съехал вниз, после чего ролик широко разошелся в сети.

Инцидент случился вне соревновательных попыток. На опубликованном TNT Sports видео запечатлен один из тренеров или сотрудников норвежской команды, одетый в официальную парку образца 2026 года, которую используют как спортсмены вне стартов, так и члены штаба.

Мужчина пытался покинуть соревновательную зону, однако потерял равновесие у края трассы и начал скользить вниз по склону. Из-за тяжелой зимней экипировки он не смог быстро остановиться и постепенно спустился к нижней части участка под объективами камер.

В подписи к ролику TNT Sports использовал смеющийся эмодзи, добавив что после одного неверного шага упавшему предстоит "долгий путь вниз". За сутки момент собрал порядка полумиллиона просмотров.

Личность представителя штаба официально не раскрывалась. Видео "скользящего норвежца" стало одним из самых обсуждаемых фрагментов дня на Олимпиаде-2026.

