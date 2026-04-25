Известный украинский боксер помогает российскому чемпиону готовится к титульному бою в Екатеринбурге. Фотофакт

Украинский боксер второй средней категории Андрей Великовский (21–4–3, 14 КО) присоединился к тренировочному лагерю чемпиона мира Дмитрия Бивола, скрывающегося от санкций под флагом Кыргызстана. Подготовка проходит перед титульным боем россиянина в Екатеринбурге против Михаэля Айферта.

Украинец помогает обладателю поясов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в спаррингах и тренировочном процессе. Поединок Бивола (24–1, 12 КО) и немецкого претендента Айферта (13–1, 5 КО) запланирован на 30 мая и станет главным событием вечера бокса.

Великовский у себя в Instagram сообщил, что находится в тренировочном лагере и проходит этап подготовки на высоком уровне, отметив атмосферу и профессиональный подход. В своем посту на русском языке украинец подчеркнул, что работа рядом с чемпионом дает возможность "перенимать опыт у лучших из лучших" и добавил, что "каждая минута в ринге идет в копилку".

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2025 года Великовский потерпел поражение от кубинца Ихосвани Рафаэля Гарсии (15–0, 10 КО). Восьмираундовый бой завершился решением судей: 76–75, 77–74 и 78–73 в пользу соперника.

До этого украинец одержал досрочную победу над румыном Каталином Параскивяну (21–2, 7 КО). Поединок в немецком Эрдинге завершился раньше отведенной дистанции.

13 октября 2024-го чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. На Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстан проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112.22 февраля этого года Бивол взял реванш (114:114, 115:113, 116:112)

