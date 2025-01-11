Известный украинский боец провалил взвешивание накануне важного боя в UFC. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Игорь Потеря (20-7) не смог уложиться в лимит перед поединком с бразильцем Марко Тулио (12-1) на турнире UFC Fight Night 249. На официальной процедуре взвешивания Потеря показал 85,27 кг, тогда как допустимый предел для нетитульных боев составляет 84,3 кг.

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Марко Тулио успешно уложился в лимит, зафиксировав вес 84,1 кг. В связи с нарушением правил 28-летний киевлянин будет оштрафован: 25% его гонорара перейдут в пользу соперника.

Несмотря на превышение веса, бой состоится. Ожидается, что спортсмены встретятся в октагоне в ночь на 12 января в Лас-Вегасе. Этот поединок станет важным испытанием для обоих бойцов, стремящихся закрепить свои позиции в среднем весе UFC.

5 мая прошлого года Потеря потерпел разгромное поражение на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро. Наш соотечественник смог продержаться в бою против местного бойца Мишеля Перейры (31-11) меньше минуте.

В феврале 2024-го Игорь в лимите договорного веса (до 85,3 кг) победил Роберта Брычека (17-5) из Польши. Поединок основного карда на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США) завершился решением судей: 30-27, 30-27 и 29-28.

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