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Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
867
Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-5) в лимите договорного веса (до 85,3 кг) победил Роберта Брычека (17-5) из Польши. Поединок основного карда на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США) завершился решением судей: 30-27, 30-27 и 29-28.

У 27-летнего киевлянина для подготовки к этой схватке было всего 6 дней, так как он заменил травмированного Альберта Дураева из России. За это время украинец, который был аутсайдером у букмекеров, смог согнать 15 кг лишнего веса, но несмотря на это не выглядел уставшим или изможденным.

Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

С первых минут Игорь занял центр октагона, диктуя плотность и темп боя, неплохо пробивая лоукиками. Концовка стартового раунда прошла под диктовку бойца из Киева, который отметился несколькими левыми прямыми.

Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

Во втором раунде Потеря выглядел гораздо увереннее, грамотно пользовался своим антропометрическим преимуществом, и разбив оппонента в стойке.

Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

В третьем раунде андердог смог провести великолепную комбинацию, отправив поляка в нокдаун. Игорь бросился на добивание, попытался схватить удушающим приемом, но упустил момент.

Заключительные минуты остались за Потерей: тот клинчевал, отлично работал локтями и контролировал ход встречи.

Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в своем прошлом поединке Потеря нокаутом во втором раунде уступил дебютанту Родольфо Беллато (2-1-0) из Бразилии.

Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

14 мая прошлого года Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

22 января Потеря добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

Потеря Руа

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