Украинец добыл сенсационную победу в UFC в бою с нокдауном. Видео

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-5) в лимите договорного веса (до 85,3 кг) победил Роберта Брычека (17-5) из Польши. Поединок основного карда на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США) завершился решением судей: 30-27, 30-27 и 29-28.

У 27-летнего киевлянина для подготовки к этой схватке было всего 6 дней, так как он заменил травмированного Альберта Дураева из России. За это время украинец, который был аутсайдером у букмекеров, смог согнать 15 кг лишнего веса, но несмотря на это не выглядел уставшим или изможденным.

С первых минут Игорь занял центр октагона, диктуя плотность и темп боя, неплохо пробивая лоукиками. Концовка стартового раунда прошла под диктовку бойца из Киева, который отметился несколькими левыми прямыми.

Во втором раунде Потеря выглядел гораздо увереннее, грамотно пользовался своим антропометрическим преимуществом, и разбив оппонента в стойке.

В третьем раунде андердог смог провести великолепную комбинацию, отправив поляка в нокдаун. Игорь бросился на добивание, попытался схватить удушающим приемом, но упустил момент.

Заключительные минуты остались за Потерей: тот клинчевал, отлично работал локтями и контролировал ход встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем прошлом поединке Потеря нокаутом во втором раунде уступил дебютанту Родольфо Беллато (2-1-0) из Бразилии.

14 мая прошлого года Потеря (20-4) потерпел разгромное поражение в США. На турнире UFC в Шарлотт 26-летний киевлянин был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

22 января Потеря добыл первую победу в промоушене. На турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро 26-летний киевлянин эффектно разобрался с местным экс-чемпионом Маурисио Руа (27-14-1).

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