Сальто в голову. Украинский боец UFC проиграл на 54-й секунде боя, не сделав ни одного удара. Видео

Украинский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (21-6) потерпел разгромное поражение на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро. 27-летний средневес смог продержаться в бою против местного бойца Мишеля Перейры (31-11) меньше минуте.

С первых секунд Перейра бросился атаковать киевлянина. Сперва бразильцу удался контрудар в голову, который отправил нашего соотечественника на настил. Затем Перейра исполнил сальто, приземлившись коленом в голову уже лежащего оппонента.

Ошарашенный украинец смог подняться, однако прийти в себя не успел. Перейра захватил шею Игоря в удушающий прием и заставил сдаться.

За этот перфоманс Мишел Перейра получил бонус в размере 50 000 долларов за "Выступление вечера".

Как сообщал OBOZ.UA в феврале Потеря в лимите договорного веса (до 85,3 кг) победил Роберта Брычека (17-5) из Польши. Поединок основного карда на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США) завершился решением судей: 30-27, 30-27 и 29-28.

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-5) потерпел обидное поражение в США. На турнире UFC on ESPN 52 в Остине 27-летний киевлянин нокаутом во втором раунде уступил дебютанту Родольфо Беллато (2-1-0) из Бразилии.

Ранее наш соотечественник был нокаутирован новозеландцем Карлосом Ульбергом (9-1).

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