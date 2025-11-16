Известный экс-футболист сборной Украины умер после матча

На 55-м году жизни умер украинский полузащитник Андрей Полунин, известный выступлениями за днепропетровский "Днепр" и национальную сборную, сообщает пресс-служба АВФУ. Полунин был одним из ключевых игроков украинского футбола 1990-х, запомнившись лидерской игрой и памятным голом за сборную.

"Трагическое событие произошло после матча ветеранов в Луцке 15 ноября, в котором он принимал участие", – говорится в сообщении.

Карьеру начал в ДЮСШ "Днепр-75" в Днепропетровске, впоследствии стал игроком основного состава "Днепра", с которым получил первую в истории клуба "бронзу" чемпионата Украины и еще несколько медалей.

В составе сборной Украины Андрей провел ряд матчей и остался в истории благодаря единственному голу в последнем поединке – 11 ноября 1995 года он переиграл голкипера Италии Анжело Перуцци, став единственным украинцем, который забивал итальянцам до 2007 года.

Полунин также выступал за ряд украинских клубов, среди которых ЦСКА, "Кривбасс", "Карпаты", и за немецкие "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс". После завершения игровой карьеры работал тренером-селекционером и спортивным директором в нескольких украинских клубах.

Среди достижений: серебряный призер чемпионата Украины (1992/93), четырехкратный бронзовый призер (1992, 1994/95, 1995/96, 1997/98) и финалист Кубка Украины (1994/95, 1996/97, 1997/98).

Полунин остался в памяти фанатов как лидер на поле, надежный полузащитник и автор памятного гола за сборную. Он был женат, имел дочь Марию.

