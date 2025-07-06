Известный британский супертяж 'под дулом пистолета' сказал, чем конкретно закончится реванш Усик – Дюбуа

Известный британский супертяжеловес Джонни Фишер (13-1, 11 КО) высказался о предстоящем реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. В эфире Youtube-канала Talk Sport Фишера попросили назвать победителя, добавив: "Представь, что тебе к виску приставили пистолет — кто выиграет в июле?" Ответ последовал без колебаний:

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"Это Даниель Дюбуа. Я за британца. Мне он нравится, и, возможно, это немного влияет на мою объективность. Но у него есть сила, и после побед над Джошуа, Хрговичем и Миллером он набрал мощный ход", — заявил британец.

Он также напомнил о спорном моменте в первом бою Усик – Дюбуа: "По букве правил удар в корпус был ниже пупка. Но в тот же вечер я смотрел бой Джареда Андерсона в США — там были куда более низкие удары, и их не останавливали. Так что думаю, у Даниеля есть все шансы".

На вопрос, каким будет исход боя, Фишер ответил: "Нокаут ударом по корпусу. Пусть будет так". А на уточнение, в каком раунде, с улыбкой добавил: "Либо в первом, либо в любом до двенадцатого — я всегда ошибаюсь с раундами".

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Фишер отменил поединок с Андреем Руденко (36-7, 22 KO). Накануне 25-летний Фишер получил серьезную травму руки и снялся с боя.

Напомним, что второй бой между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

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