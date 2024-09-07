Непобедимый британский супертяж отказался от боя с титулованным украинцем и отменил поединок. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Джонни Фишер (12-0, 11 KO) отменил поединок с Андреем Руденко (36-7, 22 KO). Накануне 25-летний Фишер получил серьезную травму руки и снялся с боя.

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Битва между британцем и украинским экс-чемпионом WBC International Silver (2016-2017) была запланирована на 28 сентября в Лондоне на Copper Box Arena.

"Совершенно опустошен, чтобы сообщить вам, что я порвал бицепс на этой неделе. Это был очень долгий и тяжелый тренировочный лагерь и в этот раз такого просто не должно было быть. Однако, когда я понял, что с моей рукой что-то не так, я сразу же сделал сканирование, и при правильной реабилитации я скоро вернусь к боям", – сказал Фишер на видео.

Поединок Фишер – Руденко должен стать главным событием вечера бокса от Matchroom Boxing на DAZN. Новым главным событием вечера станет поединок за титул WBO в легком весе между Рианном Диксоном и Терри Харпером.

Как сообщал OBOZ.UA, Руденко в 2019-м проиграл тогда еще 26-летнему Агиту Кабайелу поединок за титул чемпиона Европы по версии EBU.

Руденко в июле 2017-го проиграл в Москве россиянину Александру Поветкину. Бой за вакантные пояса Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Центральном концертном зале России завершился поражением нашего соотечественника единогласным решением судей 109:120, 108:120, 108:120.

Перед боем Руденко показал россиянам, чей Крым, придя на пресс-конференцию в патриотичной футболке.

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