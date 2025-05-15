Известная украинская теннисистка вышла с плакатом в центре Монако, а потом оказалась в багажнике авто. Фото и видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№45 WTA) поразила подписчиков в Instagram снимками со своего дня рождения. Одесситка отпраздновала 25-летие в Монако, выложив соответствующий отчет.

Видео дня

Сперва спортсменка вышла на знаменитую набережную княжества с плакатом, на котором на английском языке написала "Сегодня мой день рождения".

Спустя некоторое время Даяна показала, как идет с праздничным тортом, постепенно добавляя в него цифры и фейерверк.

В еще одном видео Ястремскую сняли с этим же тортом в багажнике автомобиля Porsche Macan.

Отметим, что это транспортное средство теннисистка купила в ноябре прошлого года, о чем также похвасталась в соцсетях. Базовая модель стартует примерно от $60,000. Более мощные версии, такие как Macan S или GTS, могут стоить от $75,000 до $90,000.Macan Turbo может достигать $100,000+ в зависимости от дополнительных опций.

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