Третья ракетка Украины похвасталась подарком в Одессе за $100 000. Фото и видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA №35) купила себе новый автомобиль. В соцсетях 24-летняя одесситка похвасталась новым Porsche Macan, который сочетает в себе спортивные характеристики и комфорт премиального кроссовера.

Видео дня

На первом видео Даяна срывает покрывало с белой машины после чего обнимает вожделенный подарок.

На втором Ястремская уже рассекает на транспортном средстве по ночным улицам Одессы.

В базовых моделях Porsche Macan обычно установлен 2.0-литровый турбированный двигатель мощностью около 245 л.с. Более мощные версии, такие как Macan S, оснащаются 3.0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью около 354 л.с. Версия Macan GTS может иметь 2.9-литровый V6 с мощностью до 380 л.с., а Macan Turbo — до 440 л.с.

Роскошный и спортивный интерьер с высококачественными материалами, включая кожу, карбон и алюминий. Инновационная центральная консоль с сенсорными кнопками и большим сенсорным дисплеем. Кожаные сиденья, как и на изображении, нередко бывают с яркими цветами, такими как красный, что добавляет премиальности и спортивности.

Базовая модель Porsche Macan стартует примерно от $60,000. Более мощные версии, такие как Macan S или GTS, могут стоить от $75,000 до $90,000.Macan Turbo может достигать $100,000+ в зависимости от дополнительных опций.

Отметим, что не так давно Ястремская провела тренировку с 15-летним теннисистом из России Егором Навразиди, спровоцировав истерику у российской прессы.

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