"Израильские военные перенимают опыт українців": лидер сборной Украины рассказал о жизни в Иерусалиме, о том, почему уехал из США и как стал основным игроком "сине-желтых"

После завершения карьеры Артема Пустового, а также травм Владимира Геруна и Алексея Леня роль основного центрового в этом важном этапе отбора на ЧМ-2027 досталась Дмитрию Скапинцеву, который до этого не приезжал в расположение национальной команды в течение трех лет. Сначала он выступал в Америке в лиге развития Национальной ассоциации, G League, и пытался закрепиться в клубах НБА — "Нью-Йорк Никс" и "Бостон Селтикс", а прошлый сезон провел в "Хапоэле" из Иерусалима.

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В беседе с OBOZ.UA Дмитрий Скапинцев рассказал, почему не удалось остаться за океаном, чувствовал ли он себя в безопасности в Израиле и как его партнеры относились к тому, что он – украинец. Также центровой отметил, был ли он готов стать основным центровым команды в матче с Грузией, где сделал дабл-дабл, и как после этого настраивался на аутсайдера группы – Данию.

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– Конечно, я доволен своим результатом и результатом команды в матче с Грузией. Мы подарили болельщикам прекрасные эмоции и сами зарядились позитивной энергией. Сейчас это уже в прошлом, нужно двигаться дальше. А вообще, до этого я долго не был в сборной. Последний раз, когда я приезжал, то находился в глубоком резерве.

Сейчас ситуация немного изменилась в связи с обстоятельствами. Да и, пожалуй, пришло время играть более заметную роль в сборной. Поэтому настраиваюсь на каждый матч, готовлюсь. Хотя для меня особо ничего не изменилось — нет разницы, выходить ли со скамейки запасных или в стартовом составе. В любом случае нужно быть в тонусе и показывать максимальный результат.

– Матч с Грузией позиционировался как решающий и самый сложный в этом окне. Как вы настраивались? Готовились к таким грязным действиям? К борьбе с её лидерами, в том числе и с представителем НБА?

– Если вы помните, в предыдущем отборе к чемпионату мира в нашей группе также была Грузия, поэтому нам эта команда знакома, известен их стиль, их грязная игра. Но, в первую очередь, мы отрабатывали свои комбинации, свою тактику защиты, мы больше сосредоточивались на нашей игре. Однако, действительно, анализировали и соперника, нужно было закрыть их лидеров.

В этой игре, в отсутствие дисквалифицированного Рида, я думаю, что довольно плохой матч провел их центровой Битадзе, нужно было закрыть Шенгелию, с чем наши четвертые номера, особенно Слава Бобров, хорошо справились.

– Как после такой победы и такой битвы собраться на матч с датчанами, которые считаются абсолютными аутсайдерами группы?

– Нужно ещё раз обыграть Данию, и тогда можно будет считать задачу выполненной. Конечно, был очень приятный момент после игры с Грузией, но это уже в прошлом, нужно настраиваться, выходить и играть. Дания также та команда, с которой нужно считаться, поэтому концентрация должна быть максимальной, и нужно выполнить последнюю задачу на этом этапе.

– Последним к тренерскому штабу сборной Украины присоединился Сергей Гладир, который строит тренерскую карьеру в Европе и уже выиграл с "Монако" чемпионат Франции. В чём разница в подходе к тренировкам у Айнарса Багатскиса и Сергея?

– Я не знаю, уместно ли их сравнивать. Один тренер более опытный, а другой — моложе. Мне кажется, что Сергей Гладир как будто еще ближе к игрокам. Ведь он не так давно завершил карьеру, как Айнарс. И сейчас тренирует на достойном уровне, выиграл чемпионат Франции. Поэтому я считаю, что это, конечно, усиление в тренерском штабе сборной.

– А как долго вы до этого не были в сборной? Вас не всегда вызывали или клубы не отпускали?

– Три года. Я в то время играл в Америке, и у меня был очень напряжённый график, поэтому не получалось приехать.

– Почему, на ваш взгляд, не получилось закрепиться в Америке? Наверное, были же определённые надежды?

– Да, были, но в последние несколько лет, особенно в этом и предыдущем сезоне, на мой взгляд, очень многие баскетболисты, игравшие в НБА, не получали там контракты и переходили в команды G League. Поэтому было достаточно много людей, оказавшихся за пределами НБА, и это создавало дополнительную конкуренцию.

И когда в клубах НБА в какой-то момент появляются травмированные игроки, когда нужно быстро найти баскетболиста на определённую позицию, конечно, они отдают предпочтение баскетболистам с опытом выступления в НБА. Это был, пожалуй, дополнительный фактор, из-за которого закрепиться было ещё сложнее. Но я сделал всё, что мог. Отыграл три летние лиги — где-то лучше, где-то чуть хуже, но, в целом, на приличном уровне.

– Сейчас мы уже переехали в Европу, а прошлый сезон вы провели в Израиле. Насколько вам там комфортно и безопасно, ведь эта страна в последние годы тоже находится в состоянии войны?

– Знаете, за всё время моего пребывания в Израиле, пожалуй, только один раз была какая-то ситуация, действительно связанная с ракетной угрозой. А в целом 99 % времени было спокойно, обычная жизнь, ничего не изменилось. Да, был период активной фазы войны против Ирана, но это, опять же, произошло, когда я был в сборной.

Точно так же, когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, я находился в Испании, а затем команда эвакуировалась в Белград. Мы там играли в Еврокубке, поэтому я пропустил тот период, который был самым опасным.

– Просто я разговаривала с капитаном женской сборной Украины Татьяной Юркевичус, которая тоже играла в Израиле, и она рассказывала, что после переезда ей провели строгий инструктаж о том, что делать в случае ракетной угрозы, и дома есть специальная комната, куда в случае чего можно укрыться. У вас тоже что-то подобное было?

– Нет, никаких специальных инструктажей не было, почти в каждой квартире есть сейфрум, то есть когда приходит первое оповещение, это ещё не тревога, а это лишь предупреждение о том, что нужно искать укрытие; рекомендуют переместиться в убежище и переждать до отбоя. Но за всё время моего пребывания в стране было, пожалуй, 5 тревог в общей сложности за сезон.

– Насколько сложно или, наоборот, легко вам было адаптироваться в Европе, в частности из Израиля, после американского баскетбола? В чём там была самая большая разница?

– Да, конечно, был определенный период адаптации, потому что в Америке, особенно в G-лиге, стиль баскетбола немного другой — более быстрый, больше бросков. И в основном броски выполняют игроки задней линии, поэтому моя задача – больше ставить заслоны и работать на щитах.

Когда переезжаешь в Европу, это уже другой стиль баскетбола, в статусе легионера. Поэтому, конечно, потребовалось некоторое время на адаптацию, чтобы привыкнуть к другой роли, к другим задачам. Но, в целом, поскольку я сам из Европы, для меня ничего особенно нового на площадке не было. Просто потребовалось некоторое время, чтобы немного перестроиться.

– Насколько у вас это получилось?

– Трудно оценить, потому что я не получал достаточно игрового времени, но считаю, что в 95% матчей, которые я сыграл, я выступил на хорошем уровне. Да, были матчи, где я играл 2–5 минут — сложно что-то оценивать. Но игры, где я получал много игрового времени, считаю, что можно записать в свой актив.

Да, для меня было неожиданно, что я не получал стабильного игрового времени, но в команде такого уровня с таким бюджетом, конечно, много талантливых исполнителей — и американцы, и лучшие местные игроки, поэтому уже тренер выбирает, какой состав ему выставлять на игру. Моей задачей было лишь оставаться в форме и всегда быть готовым выйти на площадку.

– А как партнеры по команде и клуб в целом относятся к тому, что вы – украинец? Есть ли сейчас какая-то разница?

– В Израиле, конечно, люди понимают, что у нас происходит, поэтому поддерживают, относятся с пониманием, расспрашивают, как и что. Также рассказывают, что их военные перенимают некоторый опыт наших, украинских, в частности, в области использования дронов. Это то, что мне рассказывали местные игроки.

– А раньше считалось, что именно у них самая хорошо обученная и самая мощная армия.

– Да, у них она хорошо обучена и мощна, но у них уже немного другая война. У них нет прямого столкновения с регулярной армией.

– Ваши родные остаются в Украине?

– Да, моя семья живет в Украине, жена ездит туда каждое лето. Поэтому я постоянно на связи с домом. Конечно, обстановка в Черкассах лучше, чем в других регионах, особенно прифронтовых, но я также никогда не знаю, что будет завтра.

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