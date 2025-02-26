Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдала традиционный для российской пропаганды бред о том, что санкции идут только на пользу стране-агрессорке. Депутатка Государственной думы отметила, что отстранение от международных стартов делает атлетов из РФ только сильнее.

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Об этом она заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая выступала в конькобежном спорте, также добавила, что российский народ "терпеливый и всепрощающий", а Запад никогда не находился сред изгоев.

"Мы терпеливые и, наверное, всепрощающие. Вся наша история это доказывает: мы это уже проходили во времена Холодной войны, во времена, когда международные соревнования были для нас недоступны до Олимпиады 1952 года. Мы же совершенно спокойно развивались внутри, показывали потрясающие результаты, и потом врывались с этими результатами в мировое спортивное сообщество. Поэтому у нас все было уже, мы все это проходили, в отличие от них. Ведь они изгоями никогда не были", – сказал Журова.

До этого она обвинила Украину во введении новых санкций Евросоюза против шахматиста Сергея Карякина и гимнаста Никиты Нагорного.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова поделилась фантазиями о том, что российских спортсменов уже до лета вернут в международные соревнования.

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