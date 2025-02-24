'По указке Украины': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на новые санкции ЕС

Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо посмеялась над новыми санкциями, которые Европейский Союз ввел против российских спортсменов. В частности, в список попали предатель Украины и ярый Z-патриот шахматист Сергей Карякин и гимнаст, выигрывавший "золото" Токио-2020, Никита Нагорный, который присягнул на верность диктатору Владимиру Путину.

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В интервью сайту "ВсеПроСпорт" Журова обвинила во всех бедах украинцев, которые якобы указывали ЕС, против кого вводить персональные санкции. Кроме того, депутатка Государственной думы выразила уверенность, что это последние ограничения в отношении представителей РФ.

"Не думаю, что Евросоюз знает Карякина и Нагорного, этих прекрасных и замечательных личностей. Их внесли в санкционный список Евросоюза по указке Украины. Ведь Карякин не скрывал своей поддержки президента России и СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). Эти санкции против российских спортсменов – это последний аккорд ограничений со стороны Евросоюза. Они уже не знают, что сделать, поэтому делают хоть что-нибудь. В Евросоюзе просто хотят показать, что поддерживают Украину. Но эти санкции, по сути, бессмысленны и никак не помешают Карякину и Нагорному. Их все равно скоро отменят", – сказала Журова.

Отметим, что в 16-й пакет санкций против России вошли 74 танкера теневого флота РФ, перевозящие российскую нефть в обход предыдущих санкций, восемь росСМИ в Европе, а кроме того, 13 банков отключены от платежной системы SWIFT.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова поделилась фантазиями о том, что российских спортсменов уже до лета вернут в международные соревнования.

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