Итальянский тренер выгоняет футболиста сборной Украины из команды: на игрока нашелся претендент

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может уже в ближайшее трансферное окно покинуть римскую "Рому", тренер которой Джанпьеро Гасперини не рассчитывает на нашего соотечественника. При этом в услугах нашего футболиста вновь заинтересовался "Милан".

Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport. Итальянские журналисты напоминают, что еще летом руководство "россо-нери" пыталось обменять Довбика и аргентинца Сантьяго Хименеса. Сделка была близка к реализации, но клубы так и не пришли к соглашению.

"Милан" и "Рома" могут вернуться к обсуждению трансфера украинца в январе. Римляне настаивают на полноценном трансфере нашего форварда, однако также может рассматриваться варианты аренды с обязательным правом выкупа.

Напомним, что Довбик пришел в "Рому" летом 2024 года за почти 35 миллионов евро в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Всего в сезоне-2024/2025 украинец отыграл в составе "Ромы", которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Довбик потерял место в основе "волков". Он 11 раз появлялся на поле, отыграв в сумме 423 минуты и забив два гола. В среду, 29 октября, украинец отличился в воротах "Пармы" в матче чемпионата Италии.

