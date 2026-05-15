Итальянский клуб объявил об уходе звезды сборной Украины: названа новая команда футболиста

Звездный полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский завершает свои выступления за итальянский "Дженоа", в который он перешел летом 2023 года. 33-летний уроженец Житомира по окончании клубного сезона, в котором "грифонам" осталось провести два матча, станет свободным агентом.

Об этом пишет официальный сайт клуба из Генуи. Сообщается, что в воскресенье, 17 мая, украинец проведет последний домашний матч в составе команды. Соперником "Дженоа" в поединки на "Луиджи Феррарис" будет "Милан", который ведет отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов.

В составе "грифонов" Малиновский провел 74 матча во всех турнирах. На свой счет наш соотечественник записал 10 голов и восемь результативных передач. Он также стал одним из лидеров раздевалки и завоевал любовь и уважение фанатов "Дженоа".

По данным инсайдера Фабрицио Романо, украинец продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым клубом полузащитника станет "Трабзонспор", где он присоединится к Александру Зубкову и Арсению Батагову. Малиновский должен подписать трехлетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

