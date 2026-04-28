'На выход'. Итальянский клуб выгоняет футболиста сборной Украины

В "Роме" определились с ситуацией вокруг форварда Артема Довбика. 28-летний футболист сборной Украины включен в список игроков, которые с большой вероятностью покинут клуб в ближайшее трансферное окно, пишет La Gazzetta dello Sport.

Видео дня

Римский клуб начал планирование следующего сезона после того, как главный тренер "волком" Джан Пьеро Гасперини получил полный контроль над спортивными решениями. Руководство формирует состав с учетом требований специалиста и определяет, кто останется в команде.

Довбик рассматривается среди основных кандидатов на уход: "На выход Довбик (который так и не нашёл хорошего взаимопонимания с главным тренером "Ромы")", — пишут журналисты в своей статье.

Также клуб рассматривает расставание с рядом игроков, включая Стефана Эль-Шаарави, Костаса Цимикаса, Эвана Фергюсона и Брайана Сарагосу. В то же время обсуждаются продления контрактов Лоренцо Пеллегрини, Брайана Кристанте и Джанлуки Манчини, на которых тренер рассчитывает в следующем сезоне.

Артем Довбик може продовжити виступи в чемпіонаті Італії. Наш співвітчизник викликає величезний інтерес у багатьох європейських клубів.

В январе этого года Довбик не сдержал эмоций во время матча чемпионата Италии против "Лечче" и покинул поле со слезами на глазах после вынужденной замены. Украинец сумел отличиться голом, однако радость от возвращения результативности длилась недолго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!