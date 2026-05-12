Футболиста сборной Украины выгнали из итальянского клуба. Он нашел новую работу с зарплатой 1.2 млн евро

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сможет продолжить карьеру в "Дженоа" и покинет итальянский клуб после завершения сезона. 33-летний хавбек практически договорился о переходе в турецкий "Трабзонспоре", где ему предлагают трехлетний контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год.

По информации Genoa Oggi, украинец больше не входит в долгосрочные планы клуба из Генуи. Итальянская команда была готова предложить футболисту соглашение максимум на два сезона, тогда как турецкая сторона подготовила более длительный контракт.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что переговоры находятся на продвинутой стадии. "Трабзонспор" ожидает окончательного ответа Малиновского и его представителей по соглашению до 2029 года.

После матча Серии А против "Фиорентины" главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси подтвердил уход украинца.

"Мы дадим Малиновскому возможность попрощаться с болельщиками, а также сыграть тем, кто получал меньше игрового времени", – заявил наставник генуэзцев в комментарии Tuttomercatoweb.

Малиновский выступает за "Дженоа" с 2023 года. Сначала украинец перешел из "Марселя" на правах аренды, после чего итальянский клуб выкупил его контракт за 7,7 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Всего за "Дженоа" он сыграл 74 поединка, в которых записал на свой счет 10 голов и восемь ассистов.

После ужасной травмы, полученной осенью 2024 года, футболист полностью восстановился и уже в начале 2026 года вышел на высокий уровень. В январе его дальний удар был признан лучшим голом месяца в лиге.

Клуб занимает третье место в чемпионате Турции и готовится к выступлению в Лиге Европы.

