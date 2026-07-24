"Исправим. Шансы есть": тренер "Динамо" оправдался за поражение от ПАОКа в Лиге Европы

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк выразил уверенность в том, что у его команды остались реальные шансы пройти греческий ПАОК в квалификации Лиги Европы, несмотря на поражение в домашней игре. Наставник "бело-синих" отметил, что второй тайм матча в Люблине вслели в него оптимизм.

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Об этом Костюк заявил на пресс-конференции после поединка, информирует официальный сайт киевлян. 50-летний специалист также назвал главной причиной поражения "Динамо" грубейшие индивидуальные ошибки своих футболистов, которые просто подарили соперникам забитые мячи.

"Было много ошибок, особенно в первом тайме: в простых ситуациях мы теряли мяч. Считаю, что мы это исправим и будем действовать в обороне более уверенно. Необходимо избегать таких ошибок, быстрее перестраиваться и реагировать на потери мяча. В атаке, на мой взгляд, у нас есть потенциал, поэтому внесем определенные изменения. В первом тайме мы действовали в атаке не слишком агрессивно, но нужно отдать должное сопернику – он хорошо перестраивался и контролировал мяч. Шансы есть, будем готовиться и приложим все силы для достижения победы", – сказал Костюк.

Напомним, что "Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго отборочного турнира Лиги Европы 2:3. Ответная встреча состоится 30 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" забило первый гол в новом сезоне уже на третьей минуте матча с ПАОКом в Лиге Европы. Во время игры греческие фанаты устроили провокацию с флагом России.

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