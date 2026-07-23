"Динамо" забило ПАОКу уже на 3-й минуте матча. Видео

Киевское "Динамо" быстро вышло вперед в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Счет был открыт уже на третьей минуте благодаря точному удару Владимира Бражко.

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Автором первого гола стал опорный полузащитник киевлян Владимир Бражко. После прострела с левого фланга от Владислава Дубинчака он принял мяч у линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку, не оставив шансов голкиперу гостей Иржи Павленке.

Встреча проходит на "Арене Люблин" в польском Люблине, где "Динамо" проводит номинально домашние еврокубковые матчи. Быстрый гол позволил команде Игоря Костюка с первых минут завладеть инициативой.

Победитель противостояния между "Динамо" и ПАОКом выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с сильнейшей командой пары "Андерлехт" (Бельгия) – "Хаммарбю" (Швеция).

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в ответной гостевой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (первая встреча - 0:0) в серии послематчевых пенальти (4:2) победило румынский клуб "Университатя Клуж" По ходу противостояния арбитры дважды отменяли голы украинской команды из-за офсайдов; в дополнительное время голы также не были забиты.

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